Hollywood-Schauspielerin Malin Åkerman moderiert den ESC 2024

Für Deutschland verlief der ESC 2023 im vergangenen Mai bekanntlich ungünstig. Die Band Lord of the Lost konnte in Liverpool leider nur den letzten Platz hinter Grossbritannien und Serbien belegen. Wer in diesem Jahr für Deutschland antritt, entscheidet sich im Vorentscheid «Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024» am 16. Februar.