Hollywood-Star in Klinik: Polizei untersucht Unfall von Jeremy Renner

In der Erklärung der Polizei heisst es laut «ABC News»: «Am 1. Januar 2023 gegen 9 Uhr morgens reagierte das Büro des Sheriffs von Washoe County auf eine traumatische Verletzung im Bereich des Mt. Rose Highway in Reno, Nevada.» Von offizieller Seite werde nun untersucht, was passiert ist. «Herr Renner war der einzige Beteiligte an dem Vorfall», so das Büro des Sheriffs weiter. Laut «The Hollywood Reporter» habe sich das Unglück auf Renners Anwesen ereignet. Das sagte dem Bericht zufolge Public Information Officer Kristin Vietti. Ein Untersuchungsteam für schwere Unfälle im Büro des Sheriffs ermittle derzeit die Umstände des Vorfalls.