Hollywood-Star Jack Black lädt Helene Fischer zu Rock am Ring ein

Schlager kenne er natürlich, so Black in dem Gespräch. Dazu fällt ihm prompt der Name der Sängerin ein: «Vielleicht kommt Helene Fischer zu uns auf die Bühne. Die kenne ich zwar noch nicht persönlich, aber ich habe von ihr gehört.» Dann folgt die konkrete Einladung: «Sie ist zum Konzert eingeladen. Wir warten bei Rock am Ring auf sie.»