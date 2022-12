Ist auch Chris Tucker dabei?

Hollywood-Star Jackie Chan kündigt vierten «Rush Hour»-Teil an

Mit «Rush Hour» lieferte Schauspieler Jackie Chan 1998 an der Seite von Chris Tucker eine unterhaltsame Actionkomödie, die über 240 Millionen Dollar einspielte. In der Folge entstanden zwei Fortsetzungen, 2001 und 2007. Nun ist scheinbar sogar ein vierter Teil in Arbeit, wie Chan jüngst verriet.