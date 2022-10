Seit 2013 kursieren Gerüchte, dass Russell Crowe (58) und Britney Theriot (31) ein Paar sein könnten. 2020 wurden die beiden turtelnd von einem Paparazzo abgelichtet und aufmerksame Twitter-User konnten die frühere Schauspielerin in den letzten Monaten auch auf Familienschnappschüssen von Crowe entdecken. Jetzt erfolgte endlich auch das grosse Debüt der beiden auf einem roten Teppich. Gemeinsam schritten sie bei der Premiere seines neuen Films «Poker Face» in Rom an den Fotografen vorbei.