Durchbruch in Sicht?

Hollywood-Streik: Drehbuchautoren wollen zurück an Verhandlungstisch

In dem seit mehr als vier Monaten andauernden Streik der Drehbuchautoren in Hollywood soll es nun wieder zu Verhandlungen kommen. Die Gewerkschaft Writers Guild of America regte ein Treffen mit den Filmstudios in der kommenden Woche an.