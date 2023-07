Hollywood-Streik: Regisseurin Greta Gerwig zeigt bei «Barbie»-Premiere Solidarität

«Mein Co-Autor und Co-Schöpfer, mein Partner in der Liebe und der Kunst, Noah Baumbach, ist nicht hier», sagte die Regisseurin am Sonntag. «Er unterstützt leidenschaftlich den Kampf der Writers Guild of America» (WGA), so Gerwig weiter. Die amerikanische Autorengewerkschaft befindet sich seit Mai dieses Jahres im Streik.