Hollywood-Streiks: Fran Drescher als Gewerkschaftschefin bestätigt

Mitte Juli waren die Verhandlungen zwischen der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) und der Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG–AFTRA) gescheitert. SAG–AFTRA schloss sich daraufhin dem Streik der Writers Guild of America (WGA) an. Die Mitglieder der Gewerkschaft der Drehbuchautorinnen und –autoren hatten bereits Anfang Mai die Arbeit niedergelegt. Der Hollywood–Doppelstreik kann als historisch bezeichnet werden – es ist der erste seit 1960.