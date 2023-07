Hollywood vor Schauspielerstreik: Steht die Traumfabrik bald still?

Nach mehr als vierwöchigen Verhandlungen zeige sich die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) laut einer Mitteilung der Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) nicht gewillt, in Bezug auf Schlüsselforderungen der Gewerkschaft einen «fairen Deal» einzugehen. Das verhandelnde Komitee schlage daher einstimmig vor, in den Streik zu treten. Für den Donnerstagmorgen (Ortszeit) sei eine Abstimmung geplant. Das Ergebnis soll gegen 21:00 Uhr deutscher Zeit bei einer Pressekonferenz in Los Angeles mitgeteilt werden.