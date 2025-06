Hollywoodstar Kate Winslet arbeitet jetzt für König Charles

In einem Video fügte die britische Schauspielerin hinzu, dass ihr die Arbeit der Stiftung zum Schutz des Planeten und die Ermutigung junger Menschen, etwas über die «wunderschöne» Natur zu lernen, «sehr wichtig» sei. Sie sagte zudem, sie freue sich darauf, mit den anderen Botschaftern zusammenzuarbeiten, um durch die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation etwas zu bewirken. «Ich bin begeistert, Botschafterin für die King's Foundation zu werden, zumal die Organisation in diesem Jahr ihr 35–jähriges Bestehen feiert», so Kate Winslet.