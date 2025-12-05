Hollywoodstar Marcia Cross verrät ihre süsseste Weihnachtstradition

Bei Model Eva Padberg (45) haben sich die Traditionen mit der Zeit ein wenig verändert. «Ich habe es immer geliebt, am 24. Dezember den Weihnachtsbaum mit meinem Vater zu schmücken, wir haben den nämlich immer erst dann aufgestellt», erinnert sie sich. Als Erwachsene und Mutter handhabt sie das Zeitmanagement heute pragmatischer: «Jetzt stellen wir den Weihnachtsbaum schon ein bis zwei Wochen früher auf – also nächste Woche!» Ganz bodenständig bleibt es kulinarisch bei Franziska Knuppe (50): Wenn der Baum steht, kommt an Heiligabend der Klassiker schlechthin auf den Tisch: «Kartoffelsalat und Wiener Würstchen – das gibt es bei uns immer.»