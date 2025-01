Holocaust-Gedenktag: Kate besucht zusammen mit William Zeremonie

Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz–Birkenau jährt sich am 27. Januar zum 80. Mal. Aus diesem Anlass ist nicht nur König Charles III. (76) nach Polen gereist. Am heutigen Holocaust–Gedenktag, an dem auf der ganzen Welt der Opfer gedacht wird, wird es auch eine Zeremonie in London geben. An dieser wird Charles' älterer Sohn und Thronfolger Prinz William (42) teilnehmen.