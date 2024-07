Holyrood-Woche: König Charles III. trifft in Schottland ein

Für den Mittwoch ist eine Zeremonie in der St.–Giles'–Kathedrale geplant, an der neben dem Königspaar auch Thronfolger Prinz William (42) teilnehmen soll. Camilla und Edward werden dem Bericht zufolge in den Distelorden (Order of the Thistle) aufgenommen. Die Aufnahme in den höchsten schottischen Ritterorden wird durch den König entschieden. Eine Feier auf Edinburgh Castle im Rahmen des Stadtjubiläums markiert das Ende des Besuchs.