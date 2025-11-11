Homayoun Ershadi: «A Most Wanted Man»-Star mit 78 Jahren gestorben

Homayoun Ershadi wurde an der Ampel entdeckt

Der Regisseur Abbas Kiarostami entdeckte Ershadi tatsächlich auf der Strasse. Der Architekt musste an einer roten Ampel längere Zeit warten und zog in seinem Auto die Aufmerksamkeit des international renommierten Filmemachers auf sich, der gerne mit Laiendarstellern arbeitete. Kiarostami klopfte an dessen Scheibe und bot ihm eine Rolle in seinem nächsten Film an. Ershadi stimmte spontan zu und bekam anschliessend die Hauptrolle in dem Überraschungs–Hit «Der Geschmack der Kirsche».