«Homewards»-Initiative: Prinz William übernimmt Hauptrolle in Doku

So hält es Prinz William heute auch mit seinen eigenen Kindern. Der «Sunday Times» berichtete er im Juni 2023, dass er mit Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) in den Dialog über das Thema Obdachlosigkeit trete. «Auf der Fahrt zur Schule sprechen wir über das, was wir sehen. Beim Hin– und Herfahren [in London] haben wir regelmässig Menschen gesehen, die vor Supermärkten sassen», erklärte er.