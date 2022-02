Hommage an Prinz Philip: Die Queen nutzt seinen Lieblingsgehstock

Queen Elizabeth II. (95) erinnerte mit einer dezenten, aber rührenden Geste an ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip (1921-2021), als sie am Wochenende ihr 70-jähriges Thronjubiläum feierte. Zu der Teeparty mit Gutsarbeitern, ehrenamtlichen Helfern und Mitgliedern des örtlichen Fraueninstituts in Sandringham erschien die Monarchin mit einem hölzernen Spazierstock, der ihrem Mann gehörte.