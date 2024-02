«Hör mal, wer da hämmert»-Star Zachery Ty Bryan erneut festgenommen

Zachery Ty Brian offenbar betrunken gefahren

Es ist erst sieben Monate her, dass der US–Star aus der Haft entlassen wurde. Damals lautete der Vorwurf häusliche Gewalt. Laut Bericht ist der 41–Jährige nun am vergangenen Wochenende in den früheren Morgenstunden in La Quinta, Kalifornien, unterwegs gewesen, als ihn die Polizei erneut in Gewahrsam genommen hat. Neben Trunkenheit am Steuer soll ihm auch eine Anklage wegen angeblicher Missachtung von Gerichtsauflagen drohen.