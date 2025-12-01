«Hör mal, wer da hämmert»-Star Zachery Ty Bryan zurück im Gefängnis

Zachery Ty Bryan soll zuletzt im Januar in South Carolina festgenommen worden sein. Damals lauteten die Vorwürfe laut den Berichten auf häusliche Gewalt. Zuvor hatte er angeblich zweimal wegen Trunkenheit am Steuer Ärger mit der Polizei sowie unter anderem wegen Körperverletzung, berichtet «People» weiter. Er wurde 2023 zu sieben Tagen Haft verurteilt. Auch eine Bewährungsstrafe wurde gegen ihn verhängt.