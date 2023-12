Horrorfilm-Reihe «Saw» geht weiter: Elfter Teil ist bereits in Arbeit

Die Horrorfilm–Reihe «Saw» bekommt einen weiteren Streifen: Wie die Produktionsfirma Lionsgate bekannt gibt, ist bereits ein elfter Teil in Arbeit. «Das Spiel geht weiter», heisst es in einem entsprechenden Post bei Instagram. «Saw XI» wird demnach am 27. September 2024 in die US–amerikanischen Kinos kommen, was in römischen Ziffern angekündigt wurde. Details über Handlung oder Besetzung wurden bislang noch nicht veröffentlicht.