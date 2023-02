Horsetail Fall: Ein Wasserfall steht in Flammen

Sind diese Faktoren alle gegeben, kann das Spektakel bis zu zehn Minuten dauern. Am besten postieren sich Besucher am östlichen Rand des Felsvorsprungs El Capitan, von dem der Wasserfall in die Tiefe stürzt. Laut Yosemite Nationalpark auf dem Parkplatz der Yosemite Falls halten und rund zwei Kilometer bis zum Aussichtsbereich in der Nähe des Picknickplatzes gehen. Das Parken wird zu dieser Zeit in einigen Bereichen eingeschränkt. Warme Kleidung und eine Stirnlampe sind zu empfehlen.