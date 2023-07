Horst-Dieter Höttges: Werder Bremen trauert um Fussballweltmeister

Höttges habe «sich als erfolgreichster deutscher Nationalspieler, den wir je in unseren Reihen hatten, und mit seiner Treue zum Verein herausragende Verdienste erworben». Der Verstorbene war 1964 zu Werder gekommen und hatte schon in seiner ersten Saison die deutsche Meisterschaft mit dem Klub gewonnen. Insgesamt stand er für Bremen in 420 Bundesliga-Partien auf dem Platz. Für Deutschland bestritt er 66 Länderspiele, wurde 1972 Europameister und 1974 Weltmeister.