Horst Janson: Seine Witwe muss gemeinsames Haus verlassen

Mit dem Umzug in eine kleinere Wohnung muss sie sich zudem von zahlreichen Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann trennen. «Das ist nicht einfach», erklärt Ruthardt. Gegen die Entscheidung ihrer Vermieter möchte sie allerdings nicht vorgehen. «Die Leute können einem viel antun – und Empathielose umso mehr. Das geht leider alles», sagt sie. «Und ich frage mich, woher ich die Kraft dafür nehme?», ergänzt sie.