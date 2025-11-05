Horst Jansons Witwe: «Alles hier ist ohne ihn noch schlimmer»

Die letzten Jahre mit Horst waren von Krankheit überschattet. Der einst vitale Schauspieler baute körperlich ab, wurde pflegebedürftig. Als er starb, waren seine Frau und die beiden Töchter bei ihm. «Er hat auf uns nicht mehr reagiert, es war ein Albtraum, ihn da liegen zu sehen, mit dieser tiefen Traurigkeit, die ihn umgab», erinnerte sich Tochter Laura im «Bunte»–Interview. «Wir haben dann das Fenster aufgemacht, seine schönen Hände gefaltet und ihn zum Abschied noch einmal auf die Stirn geküsst.»