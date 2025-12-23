Horst Lichter: Das ist das traditionelle Weihnachtsessen seiner Mutter

Trödelexperte und Fernsehkoch Horst Lichter (63) hat im Interview mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung» verraten, welche Speisen in seiner Kindheit zu Weihnachten auf den Tisch kamen. Auch heute noch pflege er die Familientradition gelegentlich.
«Luxus hoch zehn»
«Bei meiner Mutter gab es über viele Jahrzehnte – auch noch, als ich schon lange nicht mehr zu Hause wohnte – immer das gleiche Weihnachtsessen», erzählte Lichter der Zeitung. «Das war eine Tradition und wir haben es sehr geliebt. Ab und an mache ich das selbst noch und dann koche ich es natürlich genauso wie Mama damals.» Das dreigängige Weihnachtsmenü bestand aus einer Hühner–Rindfleisch–Suppe, Kaninchenbraten sowie Vanillepudding.
Lichter sagte über die Suppen–Vorspeise: «Das war schon Luxus hoch zehn. Sonst gab es entweder Hühnersuppe oder Rindfleischsuppe. Da war nun beides drin, ein schönes Stück Rind und das Huhn. Das gab eine sehr kräftige Brühe.» Zum Kaninchenbraten «in einer schönen dunklen Bratensauce» wurden verschiedene Gemüse, Bohnensalat, Kartoffeln und Knödel serviert. An den abschliessenden Vanillepudding hat er allerdings nicht nur gute Erinnerungen, da er Haut darauf hatte, was er hasste – aber auch das habe dazugehört. Es sei eine wunderbare Zeit gewesen, die er sehr vermisse.
Von Gutscheinen hält er gar nichts
Auf ein bestimmtes Geschenk würde er hingegen in Zukunft gerne verzichten: Gutscheine. Er habe immer mal wieder welche bekommen, aber noch nie eingelöst. Selbst einen Gutschein über vier Hotelübernachtungen zur Hochzeit hätten er und seine Frau nicht genutzt. «Dann sagt man sich zuerst: Das kann ich ja immer noch machen. Bis man sich irgendwann sagt: Das ist Urzeiten her, der Gutschein gilt doch gar nicht mehr.» Deshalb empfiehlt er: «Wenn Sie einen Hotelgutschein verschenken wollen, schreiben Sie unbedingt ein Datum darauf und sorgen Sie dafür, dass die Beschenkten sich das Datum im Kalender freihalten.»
Horst Lichter wurde durch Kochsendungen wie «Lafer! Lichter! Lecker!» und «Die Küchenschlacht» bekannt. Seit 2013 moderiert er die beliebte ZDF–Trödelshow «Bares für Rares». Seit 2009 ist er mit seiner dritten Ehefrau Nada verheiratet.