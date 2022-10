Horst Lichter: «Ich dachte dieser Körper hält ewig»

Die gründliche Untersuchung seines Herzens hat Horst Lichter allerdings immer wieder auf die lange Bank geschoben. Im Rahmen der Medizin-Dokumentation «Horst Lichter: Mein Herz, mein Motor» (25.10., 20:15 Uhr, ZDF) begibt er sich nun vertrauensvoll in die Hände der Herzspezialisten und macht einen Check-up in der Klinik. Wie es ihm heute geht, teilt er den Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende der Untersuchungen mit ...