Horst Lichter: «Ich möchte mit mir befreundet sein»

Sie beschreiben auch gesundheitliche Aspekte. Andere Länder bekämpfen soziale Isolation mit Einsamkeitsministerien. Brauchen wir eine solche Institution auch hierzulande?

Lichter: Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen eine vernünftige Erziehung, in der Eltern ihren Kindern schon beibringen, was eine Freundschaft ist und wie man mit anderen Menschen umgeht. Wie hilft man? Wie ist generationenübergreifendes Zusammenleben? Es gibt den wunderbaren Film «Das blaue Band», da sieht man, dass Menschen weit über 100 werden. Bei all diesen Menschen sind ein paar wenige Dinge identisch: Sie ernähren sich vernünftig, aber nicht immer. Sie trinken auch mal ein Gläschen oder essen zu viel, aber nicht regelmässig. Sie arbeiten alle sehr hart und zwar körperlich. Aber das Wichtigste ist, dass all diese Menschen, die so alt werden, in einem funktionierenden, hervorragenden sozialen Umfeld leben. Da sind die Kinder, die Enkel, die Freunde, die Verwandtschaft und man kümmert sich umeinander. Ich glaube, das sollten wir alle tun und schon werden wir alle ein bisschen gesünder leben.