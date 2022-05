Horst Sachtleben: «Um Himmels Willen»-Star mit 91 Jahren verstorben

Der studierte Theaterwissenschaftler stiess 2002 zur beliebten Vorabendserie «Um Himmels Willen». Er zog sich 2020 jedoch aufgrund der Corona-Pandemie und der Angst vor einer Ansteckung aus dem Showbusiness zurück. In seiner fast 60 Jahre währenden Karriere wirkte Sachtleben in unzähligen TV- und Filmproduktionen mit, von «Derrick» über mehrere «Tatort»-Folgen bis hin zu Filmen wie «Jenseits der Stille» und «Das Phantom». Keinem Format hielt er jedoch so lange wie «Um Himmels Willen» die Treue .