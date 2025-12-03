Horst Schlämmer kommt zurück ins Kino: «Die Lage ist dramatisch»

Hape Kerkeling (60) bringt seine Kultfigur Horst Schlämmer mit einer wichtigen Mission zurück. Ab 26. März 2026 läuft der Film «Horst Schlämmer sucht das Glück» im Kino. In einem ersten Teasertrailer verkündet der stellvertretende Chefredakteur des «Grevenbroicher Tagblatts» schon mal: «Liebe Menschen da draussen, die Lage ist dramatisch. In Deutschland regiert die schlechte Laune.» Schlämmer fügt hinzu: «Früher hatte ich Rücken. Jetzt hat ganz Deutschland Rücken – und zwar im Gesicht.» Er sei nun «auf der Suche nach dem Glück».