«Hört auf!»: Robin Williams' Tochter kritisiert KI-Fakes ihres Vaters

Zelda Williams nennt KI–Fakes «dumm und Zeitverschwendung»

«Bitte hört auf, mir KI–Videos von meinem Vater zu schicken», sagte Williams vor Kurzem in zwei zusammenhängenden Instagram–Storys. «Hört auf, zu glauben, dass ich das sehen will oder dass ich es verstehen werde, das tue ich nicht und werde ich auch nicht. Wenn ihr mich nur trollen wollt, ich habe schon viel Schlimmeres gesehen, ich werde euch blockieren und weitermachen. Aber bitte, wenn ihr nur ein bisschen Anstand habt, hört einfach auf, ihm und mir das anzutun, allen sogar, Punkt. Es ist dumm, es ist Zeit– und Energieverschwendung, und glaubt mir, es ist NICHT das, was er wollen würde.»