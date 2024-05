«Houdini»: Eminems neue Single kommt noch diese Woche

Marshall Bruce Mathers III., wie Eminem mit bürgerlichem Namen heisst, ist einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten. Bislang hat er über 382 Millionen Tonträger verkauft und wurde mehrfach mit dem Grammy sowie mit einem Emmy und einem Oscar ausgezeichnet. Seine letzte Platte, ein Doppelalbum namens «Music to Be Murdered By» und «Music to Be Murdered By – Side B», erschien 2020 und landete in Deutschland auf Platz zwei der Charts.