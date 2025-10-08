«House of Guinness»-Star Anthony Boyle ist als James Bond im Gespräch

Wird ein unbekannter Schauspieler 007?

Die Wetten darauf, wer die 007–Rolle übernehmen wird, laufen seit vier Jahren. 2021 hatte Daniel Craig (57) in «Keine Zeit zu sterben» seinen letzten Auftritt als James Bond. Sein Nachfolger könnte unterdessen auch jemand sein, mit dem zuvor niemand gerechnet hat. Vor Kurzem meldete das US–Branchenmagazin «Deadline», dass für die Rolle «ein Unbekannter» gecastet werden soll. Das sollen Produktions–Insider verraten haben. Demnach wird der neue Bond–Regisseur Denis Villeneuve (58) den Casting–Prozess beginnen, nachdem er die Arbeit an seinem aktuellen Film «Dune: Part Three» abgeschlossen hat, der im Dezember 2026 in den Kinos erscheinen soll.