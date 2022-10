«House of the Dragon»: Aegon-Darsteller zieht Grenze zu König Joffrey

Nach der neunten Folge der «Game of Thrones»-Prequel-Serie «House of the Dragon» gibt es einen neuen König von Westeros: Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney). Fans beider Serien verfielen sofort in lebhafte Debatten darüber, dass der neue Herrscher sie an den tyrannischen König Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) erinnere. Tom Glynn-Carney (27) sieht allerdings wesentliche Unterschiede zwischen seiner Rolle und der seines Kollegen Jack Gleeson (30), wie er «The Hollywood Reporter» sagte.