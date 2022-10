In der Show ersinnen Rhaenyra und Daemon den Plan, Laenors Tod lediglich vorzutäuschen. Daemon ermordet einen Diener, schmeisst seine Leiche ins Feuer, und da es in der mittelalterlichen Fantasy-Welt von «House of the Dragon» noch keine Forensik gibt, nehmen alle an, dass es sich bei der verkohlten Leiche wirklich um Laenor handelt. Einen ähnlichen Trick wendete übrigens Theon Graufreud in «Game of Thrones» an, um den Tod von Bran und Rickon Stark vorzutäuschen.