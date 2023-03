Die erste Staffel des «Game of Thrones»-Ablegers «House of the Dragon» begeisterte Fans wie Kritiker gleichermassen. Die US-amerikanische Branchenseite «Deadline» will nun exklusive Details zur zweiten Staffel in Erfahrung gebracht haben, die wohl nicht jeden begeistern dürften. So werde diese nicht wie Season eins aus zehn Episoden bestehen, sondern lediglich aus acht.