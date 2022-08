Steve Toussaint (57), einer der Stars aus dem «Game of Thrones»-Ableger «House of the Dragon», berichtet davon, dass manche Serien-Fans ein Problem damit haben, dass er für die Rolle des Corlys Velaryon gecastet wurde. Den Schauspieler haben in den sozialen Medien offenbar auch rassistische Zuschriften erreicht. Doch viele Zuschauerinnen und Zuschauer stehen hinter ihm.