Die epische, 2019 zu Ende gegangene Fantasy-Serie «Game of Thrones» und ihr gegenwärtig erscheinendes Prequel «House of the Dragon» sind auf vielerlei Arten miteinander verbunden. Nicht nur geht es in «House of the Dragon» um die Vorfahren von «GoT»-Hauptfigur Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 35), auch spielt ein Grossteil der Serie in Königsmund, der Hauptstadt der Sieben Königslande. Wie in der Mutterserie wird selbstverständlich auch in «House of the Dragon» intensiv um den exklusiven Platz auf dem Eisernen Thron gerungen.