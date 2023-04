«House of the Dragon»: Drehstart für die zweite Staffel

Einmal mehr wird die Fantasy-Welt Westeros und Umgebung derzeit zu neuem Leben erweckt: Wie unter anderem der Pay-TV-Sender Sky, der hierzulande die Ausstrahlungsrechte für «House of the Dragon» besitzt, mitgeteilt hat, befindet sich die zweite Staffel der HBO-Produktion inzwischen in der Mache. Der Startschuss für die Dreharbeiten sei demnach am 11. April in den britischen Leavesden Studios gefallen.