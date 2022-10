«House of the Dragon»-Finale wurde geleakt

Erster Leak für das «Game of Thrones»-Prequel

Während die Mutter-Serie «Game of Thrones» ihrerseits immer wieder mit Leaks zu kämpfen hatte, ist es das erste Mal, dass eine Folge des Prequels «House of the Dragon» vorab geleakt wurde. Das Spin-off läuft seit dem 21. August auf HBO und seit dem 22. August in Deutschland auf Sky Atlantic, eine neue Folge wird jeweils wöchentlich am Sonntag veröffentlicht.