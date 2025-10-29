«House of the Dragon»: Free-TV-Premiere von Staffel zwei im November

Alle Fans feuerspeiender Drachen sollten sich den 21. November im Kalender markieren. Denn an diesem Datum zeigt ProSieben die zweite Staffel der umjubelten Fantasy–Serie «House of the Dragon», bekanntermassen eine Vorgeschichte zu «Game of Thrones», als Free–TV–Premiere im deutschen TV. Los geht es um 20:15 Uhr. Die acht Episoden aus Season zwei erscheinen jeweils in Doppelfolgen, teilt der Sender mit. Schon eine Woche vor der jeweiligen TV–Premiere, erstmalig ab dem 14. November, sind die Episoden zudem vorab kostenlos auf Joyn abrufbar.