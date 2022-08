«House of the Dragon»: «Game of Thrones»-Prequel erhält zweite Staffel

Zum anderen hat «House of the Dragon» die bisher beste Premiere überhaupt bei HBO hingelegt. Der Eigentümer Warner Bros. Discovery hatte kürzlich mitgeteilt, dass in den USA alleine zum Start am Sonntag fast zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei dem Sender und dessen Streamingdienst HBO Max eingeschaltet hatten. So erfolgreich war dort bisher keine Auftaktfolge einer Serie.