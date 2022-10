«House of the Dragon»: George R.R. Martin wollte anderen Serienauftakt

Martins Wunschvorstellung für «House of the Dragon» hätte nun dazu geführt, dass die Serie lange vor der Geburt dieser beiden Hauptfiguren einsetzt. Vermutlich hätte dies noch etliche Zuschauer mehr verwirrt - und in letzter Konsequenz zu einer anderen Serie geführt. In der ersten Episode der Show wäre es dann um Aemon und Baelon Targaryen gegangen, die beiden Söhne von König Jaehaerys Targaryen (Michael Carter, 75). Viserys' (Paddy Considine, 49) Vorgänger auf dem Eisernen Thron war jedoch nur in einer kurzen Rückblende zum Auftakt der Premierenepisode von «House of the Dragon» zu sehen. Hier erleben Zuschauer, wie Viserys zum neuen Herrscher der Sieben Königslande gewählt wird.