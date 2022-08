«House of the Dragon»: Holpriger Start für «Game of Thrones»-Ableger?

Das Warten hat in wenigen Tagen ein Ende, wenn auch in Deutschland in der Nacht auf den 22. August endlich das viel erwartete «Game of Thrones»-Prequel «House of the Dragon» erscheint. Die Erwartungshaltung ist hoch, war die auf den Werken von George R. R. Martin (73) basierende HBO-Serie doch in den vergangenen Jahren ein absolutes Phänomen - zumindest bis zum für viele Fans enttäuschenden Finale. Die Kritiker sind sich in den ersten Reviews allerdings nicht einig, ob es sich bei «House of the Dragon» um einen guten oder schlechten Ableger handelt.