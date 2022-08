«House of the Dragon»: Keine explizite Darstellung sexueller Gewalt

«Ich möchte klarstellen, dass wir in der Serie keine sexuelle Gewalt darstellen», sagte sie «Vanity Fair» über die Serie, die auf George R.R. Martins Buch «Fire & Blood» basiert. «Wir behandeln einen Fall aus dem Off und zeigen stattdessen die Folgen und die Auswirkungen auf das Opfer und die Mutter des Täters», so Hess weiter. «Ich denke, was unsere Serie macht, und worauf ich stolz bin, ist, dass wir uns entschieden haben, uns auf die Gewalt gegen Frauen zu konzentrieren, die einem patriarchalischen System inhärent ist», erklärte Hess in ihrem Statement.