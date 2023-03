«House of the Dragon»-Macher verspricht mehr Drachen für Staffel zwei

Bereits in der Premierenstaffel der Fantasy-Serie «House of the Dragon» wimmelte es geradezu vor Drachen. Ganze neun der feuerspeienden Bestien bevölkerten das Westeros des ersten «Game of Thrones»-Ablegers. Staffel zwei wird dies jedoch noch toppen, wie Showrunner Ryan Condal (43) nun bei einem Screening-Event in Los Angeles versprochen hat. «Ihr werdet fünf neue Drachen treffen», sagte Condal wörtlich laut «The Hollywood Reporter».