Die Serie «House of the Dragon» erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor den Geschehnissen aus «Game of Thrones». Die neue TV-Show startet in Deutschland parallel zur US-Ausstrahlung auf Skys Streamingdienst Wow und über Sky Q - und am Abend des 22. August ab 20:15 Uhr dann auch auf Sky Atlantic. «House of the Dragon» soll nicht nur in der Originalfassung, sondern voraussichtlich auch direkt auf Deutsch zu sehen sein.