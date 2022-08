«House of the Dragon»: Neues Intro erinnert stark an «Game of Thrones»

Bei der Premiere der neuen HBO-Serie «House of the Dragon» vermissten viele Zuschauer vor einer Woche noch eine aufwendige Titelsequenz, die sie aus Zeiten der Vorgängerserie «Game of Thrones» gewohnt waren. Zur Erinnerung: Die 2019 zu Ende gegangene Fantasy-Serie begann stets mit einer animierten Karte des Schauplatzes Westeros und einzelner, für die Handlung bedeutender Orte. Die gerade erst erschienene zweite Episode von «House of the Dragon» weist nun allerdings ein Intro auf - und dieses erinnert in vielerlei Hinsicht an «Game of Thrones».