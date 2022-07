«House of the Dragon»-Premiere: Matt Smith zeigt seine dunkle Seite

Matt Smith (39) hat sich bei der Weltpremiere von «House of the Dragon» in einem eleganten schwarzen Outfit gezeigt. Zu dem Event im «Academy Museum of Motion Pictures» in Los Angeles kam der 39-Jährige im dunklen Oberteil mit V-Ausschnitt unter einem schwarzen Anzug. Dazu kombinierte er schwarze Stiefel und eine Sonnenbrille, die er auch auf dem roten Teppich nicht abnahm. Eine dezente silberne Halskette rundete seinen Look ab. Der britische Schauspieler, bekannt aus «Doctor Who» und «The Crown», spielt in «House of the Dragon» Prinz Daemon Targaryen.