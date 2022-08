«House of the Dragon»: Rekordstart für den «Game of Thrones»-Nachfolger

Für den US-Kanal HBO und dessen Streamingdienst HBO Max hat die neue Serie «House of the Dragon» einen veritablen Traumstart hingelegt. Wie Warner Bros. Discovery, der Eigentümer von HBO, selbst bekannt gab, ist die Nachfolgeserie zu «Game of Thrones» die meistgesehene Premiere in der langen Geschichte des Premiumkabelkanals HBO. Beinahe zehn Millionen Zuschauer schalteten bereits am Sonntagabend, dem Tag der Veröffentlichung der ersten Episode in den USA, auf HBO ein oder streamten auf HBO Max. Zum Vergleich: Die Premiere von «Game of Thrones» sahen sich im Jahr 2011 lediglich 4,2 Millionen Augenpaare an.