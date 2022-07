«House of the Dragon»-Show verpasst: George R. R. Martin hat Corona

Der Fantasy-Autor, auf dessen Werken die Erfolgsserie «Game of Thrones» und auch «House of the Dragon» beruhen, war vergangene Woche bei der Präsentation der neuen TV-Show auf der Comic-Con in San Diego. Martin bestätigte seinen positiven Corona-Test in einer YouTube-Botschaft. Er musste demnach neben der Premiere von «House of the Dragon» auch mehrere andere Auftritte absagen. Zudem beruhigte auch er die Fans: Seine Symptome seien nicht schlimm, «ich habe Schnupfen und ab und zu huste ich». Er werde «gut versorgt. Ich nehme die Medikamente» und er gehe davon aus, dass er bald wieder fit sei, so Martin.