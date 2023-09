«How I Met Your Father» abgesetzt: Nach Staffel zwei ist Schluss

Die Serie «How I Met Your Father» dreht sich um die Fotografin Sophie, die in New York City nach ihrer grossen Liebe sucht. «Sex and the City»–Star Kim Cattrall (67) verkörperte die ältere Sophie, die sich in der Zukunft an die damaligen Ereignisse zurückerinnert – genau wie der ältere Ted Mosby in «How I Met Your Mother».